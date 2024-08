Lancia gattino dall’auto nel rifugio dell’Enpa di Voghera: identificato e denunciato per abbandono

Voghera (Pavia) – Ha lanciato un gatto oltre la recinzione del rifugio Enpa di Voghera e ha poi cercato di allontanarsi. Sperava forse di farla franca, ma l’uomo è stato identificato e denunciato mercoledì dall’Ente nazionale protezione animali per abbandono. Il micio è atterrato nell’area sgambamento dei cani dove in quel momento, per fortuna, c’erano solo due cani che non lo hanno attaccato.

La gattina, che è stata chiamata Violante, è il 148esimo felino abbandonato o ceduto all’Enpa di Voghera quest’anno, che ora cerca adozione. E’ un bilancio nerissimo quello tracciato dalla protezione animali di Voghera. Oltre alle cessioni, e agli abbandoni davanti al rifugio i volontari hanno accolto animali vittime dei peggiori crimini estivi e maltrattamenti.

Tra gli arrivi al rifugio Enpa di Voghera, ad esempio c’è Olimpia, una splendida Labrador nera arrivata dalla provincia di Pavia. La sua è una storia atroce. Lei e l’altro cane che viveva con lei sono state lasciate dalla loro famiglia, che nel frattempo è andata in vacanza al Sud, da sole in un giardino privato. Solo quando la compagna di Olimpia è morta e l’ odore del corpo in decomposizione ha destato l’allarme nei vicini, è stata attivata la catena di intervento.

Quando è stata recuperata Olimpia era magrissima ed è stata accolta dall’Enpa di Voghera e curata dai volontari del rifugio. E anche le guardie zoofile Oipa nei giorni scorsi sono intervenute in un piccolo centro del Pavese per salvare quattro cani reclusi da oltre un mese, costretti a vivere al buio in condizioni igienico sanitarie pessime.