Laghetto di piazza Corbetta. Pulizia e piantumazioni alla ricerca dell’equilibrio

Ripristinare l’equilibrio biologico del bacino. Partiranno in primavera i lavori al laghetto comunale di piazza Corbetta, realizzato anni fa accanto a un vecchio mulino e trasformato nella “Biblioteca delle ninfee“, uno spazio sostenibile nato per valorizzare un il suggestivo angolo lomellinese. Un primo intervento era stato effettuato quattro anni fa ma ora se ne rende necessario un secondo, che costerà al Comune 12mila euro. Il laghetto non è collegato ad altri corsi d’acqua ed è diventato una sorta di ecosistema indipendente.

"C’è da rilevare che negli anni nel laghetto il numero di pesci introdotti dai cittadini è stato eccessivo – segnala il sindaco Antonio Costantino – e questo ha influito sull’equilibrio dell’ecosistema". Un fatto attestato dall’intervento della Polizia provinciale che, pochi mesi fa, aveva rimosso circa 70 chili di pesci, in larga parte carpe e un pesce siluro. "L’obiettivo dell’attuale impegno – conclude Costantino – è restituire alla città un’area verde in perfetto equilibrio". Per questo gli interventi prevedono una profonda pulizia del fondo con la rimozione di detriti e fanghi, la sistemazione delle pompe e delle bocchette, la collocazione di un nuovo aeratore. Verrà anche rinforzata la riva verso il Molino della Roggia, che era stata danneggiata. A quel punto verranno collocate 60 piante ornamentali e 80 ossigenanti in sette distinti gruppi circolari di suggestivo impatto cromatico.

"Il cuore del laghetto – rivela ancora Costantino – prevederà ninfeee rosa e gialle. Solo dopo un mese verranno immessi una quindicina di pesci scelti per la colorazione".

Umberto Zanichelli