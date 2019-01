Pavia, 13 gennaio 2019 - E' rientrato in casa e ha trovato uno sconosciuto che frugava nei mobili. Vistosi scoperto, il ladro s'è dato alla fuga, ma il padrone di casa ha cercato di inseguirlo e ha avuto la prontezza di scattargli una foto col cellulare. Chiamata subito la polizia, la pattuglia della Volante arrivata sul posto lo ha rintracciato ancora nelle vicinanze, riconoscendolo grazie alla descrizione più che dettagliata, fotografica.

G.L., 67enne nato ad Albuzzano e residente in un campo nomadi, con numerosi precedenti anche per furto, è stato trovato in possesso di una piccola somma di denaro che era riuscito a prendere dell'abitazione nella quale si era introdotto furtivamente, ieri pomeriggio in via Setti, nel quartiere di Città Giardino. Nei suoi confronti è scattato l'arresto in flagranza e sarà giudicato domani per direttissima.