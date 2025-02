Ladri scatenati nel Pavese: prendono di mira la villetta di una pensionata e portano via la cassaforte con armi e gioielli

Torrevecchia Pia (Pavia), 23 febbraio 2025 – Hanno portato via la cassaforte, con anche armi, oltre a gioielli. I ladri hanno approfittato dell'assenza della padrona di casa, una pensionata di 81 anni, che quando è rientrata ha trovato la porta finestra del soggiorno forzata. Il furto è stato messo a segno in via Monte Rosa a Torrevecchia Pia, denunciato ieri, sabato 22 febbraio, alla locale stazione dei carabinieri, commesso nell'arco delle 24 ore precedenti, con la vittima che si era assentata dalla serata di venerdì. I ladri hanno trovato e portato via una cassaforte, una sorta di armadio blindato, nel quale erano custoditi anche 3 fucili da caccia oltre ad alcuni gioielli d'oro, per un valore che non è stato quantificato.

Le indagini

Una banda composta probabilmente da più persone, in grado di portare fuori dall'abitazione la pesante e ingombrante cassaforte e caricarla probabilmente su un furgoncino o comunque su un mezzo abbastanza capiente per trasportarla, senza neppure provare ad aprirla sul posto ma portandola via ancora chiusa, con tutto il contenuto. Nessuno dei vicini di casa avrebbe sentito o notato nulla di sospetto: probabilmente i ladri hanno agito di notte o approfittando comunque di un momento in cui in strada non c'era nessuno che potesse lanciare l'allarme. E sono quindi riusciti ad allontanarsi e a far perdere le proprie tracce forse parecchie ore prima che il colpo venisse scoperto e denunciato ai carabinieri, che hanno poi avviato le indagini.