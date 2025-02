Capannoni violati dai ladri. Rubato costoso escavatore

BRONI (Pavia)Il capannone preso di mira dai ladri non pare un obiettivo casuale. Gli ignoti malviventi hanno forzato l’ingresso e rubato un mini escavatore di marca Hitachi, dal valore non quantificato, ma dell’ordine delle decine di migliaia di euro. La refurtiva è stata con tutta probabilità caricata su un camion abbastanza capiente da trasportarlo, mezzo con il quale i ladri sono appositamente arrivati sul posto, in via Cascina Monache a Broni. Sia il particolare bottino che la disponibilità di un mezzo sul quale caricarlo portano a escludere il colpo casuale, facendo invece ipotizzare il furto mirato, compiuto da chi sapeva che in quel capannone era custodito l’escavatore e che ha anche i contatti per poterlo rivendere sul mercato illecito.

Le indagini dei carabinieri sono state avviate con l’intervento sul luogo del furto, scoperto domenica pomeriggio, ma messo a segno in un arco di tempo ampio, dalla chiusura della ditta venerdì sera. Un altro capannone è stato derubato anche a Garlasco, in viale Giulio Natta, ma la tipologia del colpo pare ben diversa. Nella ditta Arco Spedizioni, i ladri hanno forzato una porta laterale e si sono introdotti negli uffici, dove hanno messo tutto a soqquadro, ma non hanno trovato nulla da rubare, andando poi nel magazzino e rubando da un bancale tre pacchi in spedizione, contenenti bottiglie di vino. Il furto è stato scoperto verso le 21 di domenica, quando sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti con una pattuglia dei carabinieri. S.Z.