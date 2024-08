Ladri scatenati in un palazzo. Incursioni in cinque alloggi

VIGEVANO (Pavia)

Sono rientrati dalle vacanze e hanno trovato la casa svaligiata. Sono gli inquilini di una palazzina di viale Montegrappa: quattro gli appartamenti visitati sui 18 distribuiti su 6 piani, in un quinto invece non sono riusciti ad entrare dopo aver tentato di forzare la serratura. I malviventi non sono invece entrati in quello di un inquilino che in quei giorni era a casa. Ad agire è stata sicuramente una banda e ben organizzata: i ladri non hanno avuto difficoltà a far saltare le serrature anche delle porte blindate. Una volta all’interno degli appartamenti li hanno messi a soqquadro alla ricerca di contanti e gioielli. In più di un caso, pur avendoli sotto mano, per esempio, hanno rinunciato ad impadronirsi di computer, tablet e altri dispositivi elettronici. I ladri hanno frugato ovunque, aprendo cassetti e armadi. Il tutto senza il minimo rumore. Poi se ne sono andati con un bottino complessivo non particolarmente rilevante.

Per i derubati ci saranno però le spese di diverse centinaia di euro per sostituire le serrature e diverse migliaia per chi ha deciso di sostituire l’intera porta. Ladri in azione anche a Robbio giovedì: nel mirino è finita una casa indipendente in via Risorgimento nella quale sono entrati forzando la finestra del bagno. Anche qui il bottino è stato minimo: qualche gioiello e bigiotteria. Sull’accaduto indagano i carabinieri.Umberto Zanichelli