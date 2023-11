Ladri nella ditta di metalli. Portati via bronzo e ottone con il camion dell’azienda

Il bottino non è solo il materiale ferroso trattato dalla ditta derubata, ma anche l’autocarro della stessa azienda usato per portare via la refurtiva. I ladri sono entrati in azione nella tarda serata di domenica a Gambolò, in via Industria. Dopo essersi introdotti all’interno del capannone, hanno anche usato un muletto della stessa ditta per caricare sul camion vari materiali ferrosi, tra cui in particolare ottone, bronzo e alluminio. Solo lunedì mattina il furto è stato scoperto e sul posto sono stati chiamati a intervenire i carabinieri, che hanno fatto un sopralluogo con una pattuglia della locale Stazione, avviando indagini nel tentativo di individuare i ladri, ormai lontani.