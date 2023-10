Pavia, ladri di monetine in azione: furto alla Motorizzazione e al Conservatorio

Pavia, 17 ottobre 2023 - Ladri di monetine ancora in azione, con due colpi messi a segno nella stessa nottata. I carabinieri di Pavia sono stati chiamati ieri, lunedì 16 ottobre, prima alla Motorizzazione, poi al Conservatorio, dove sono stati scoperti i due furti compiuti nella notte precedente.

Negli uffici della Motorizzazione in viale Oberdan è stata trovata forzata una porta a vetri, attraverso la quale i malviventi si sono introdotti per poi scassinare i distributori automatici di bevande e prendere i soldi contenuti, con il bottino che deve ancora essere quantificato ma che non sarebbe particolarmente ingente. I locali non sono dotati né di sistema di allarme né di impianto di videosorveglianza, con i ladri che quindi hanno potuto agire indisturbati.

Nel Conservatorio cittadino, in via Volta, non sono stati invece trovati evidenti segni di effrazione, ma i ladri sono comunque riusciti a entrare e hanno quindi forzato anche lì i distributori di bevande e snack, sempre con l'obiettivo di rubare i soldi contenuti, anche in questo caso ancora in fase di quantificazione. Anche l'istituto superiore di studi musicali intitolato a Franco Vittadini è privo di sistema d'allarme, ma è invece dotato di impianto di videosorveglianza, le cui immagini registrate devono ora essere vagliate dagli investigatori dell'Arma per le indagini che hanno l'obiettivo di risalire ai responsabili.