Ladri in casa Via orologi e collane in oro

Hanno approfittato della momentanea assenza dei padroni di casa per rubare nell’abitazione. Ignoti ladri sono entrati in azione nello scorso weekend, forse già nella serata di venerdì, anche se il furto è stato scoperto solo al rientro dei proprietari, che lo hanno poi denunciato ai carabinieri di Mortara nel pomeriggio di lunedì. I malviventi hanno forzato una porta finestra e si sono così introdotti nell’abitazione, in una zona residenziale non lontana dal centro di Mortara, approfittando probabilmente della tranquillità della notte. Hanno avuto il tempo di frugare nella casa, forse mentre un complice all’esterno teneva sotto controllo la strada per avvisare dell’improvviso arrivo di altri residenti o di pattuglie delle forze dell’ordine. I ladri hanno quindi trovato dov’erano custoditi i preziosi e hanno portato via orologi e gioielli, in particolare due cronografi di marca e alcuni girocolli d’oro massiccio, per un valore del bottino ingente ma ancora in corso di quantificazione. I carabinieri hanno avviato indagini sul furto, scoperto e denunciato però già alcuni giorni dopo che era stato messo a segno, con i ladri ormai fuggiti e forse la refurtiva già ceduta a ricettatori. Stefano Zanette