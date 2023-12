Pavia, ondata di furti in città e in provincia: case a soqquadro, rubati soldi e gioielli

Pavia, 17 dicembre 2023 - Ondata di furti in abitazioni, sia in diversi comuni del Pavese che nel capoluogo provinciale. Scoperti tra la serata di ieri, sabato 16 dicembre, e la successiva nottata, man mano che i proprietari rientravano a casa trovando tutte le stanze a soqquadro, per bottini prevalentemente in gioielli d'oro e soldi contanti.

In via Villa Eleonora a Pavia, traversa di viale Campari alla periferia Est della città, i padroni di casa sono rientrati verso le 22, assenti dalle 18 circa: "Mi hanno rubato oro e 2mila euro - lo sfogo lanciato in serata sui social dallo stesso padrone di casa - E hanno distrutto tutta la casa". Per cercare quello che c'era di prezioso in casa da rubare, infatti, i ladri si sono accaniti quasi con ferocia facendo danni all'interno dell'abitazione svaligiata, come peraltro di recente accaduto anche in altri analoghi episodi, ad esempio a Garlasco e in altri centri abitati della Lomellina e dell'Oltrepò.

Nell'ultima serata una o più bande sono invece entrate in azione con colpi in rapida successione in diversi comuni del Pavese, tra cui Villanterio, Zeccone (nella zona di via Italia) e a Portalbera (in via Dei Gelsi), con le diverse "allerta crimine" rimbalzate suibito sui social anche del gruppo L24.

A Copiano erano invece quasi le 3 di notte quando i carabinieri sono stati chiamati in via Don Emilio Marchesi, dov'è stato scoperto l'ultimo furto in abitazione, sempre in assenza dei proprietari: anche in questo caso sono state trovate tutte le stanze a soqquadro ed è stato quindi denunciato il furto di poco meno di mille euro in contanti e di vari gioielli d'oro, per un valore complessivo del bottino ancora da quantificare.