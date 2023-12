L’acqua del canale irriguo si tinge di viola

Le acque del canale sono diventante improvvisamente viola. Una circostanza che, con tutta probabilità, è frutto dell’ennesimo scarico abusivo di sostanze inquinanti nella rete fittissima di corsi d’acqua in questa zona della Lomellina. L’ultimo episodio è stato segnalato in un piccolo canale irriguo che scorre parallelo a via Valletta Fogliano e poi incrocia strada San Marco, non lontano dal canile municipale, in una zona periferica della città. Il fenomeno è stato segnalato da alcuni passanti e sono iniziati gli accertamenti per capire la natura delle sostanze scaricate in acqua e dunque la natura dell’inquinante. Sarà tuttavia molto difficile risalire ai responsabili, anche perché non è detto che lo scarico sia avvenuto nel punto esatto dove l’acqua ha cambiato colore, quanto piuttosto in una zona ancora più isolata delle campagne attorno alla città.

Umberto Zanichelli