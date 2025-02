La vicesindaco avvia dialoghi. Obiettivo nuova maggioranza

VIGEVANO (Pavia)Dare corpo ad una nuova maggioranza che risolva la situazione attuale, con una differenza minima di voti con l’opposizione, e consenta all’esecutivo di andare al termine naturale della consiliatura, nella primavera del 2026. È l’impegno che sta perseguendo in questi giorni il vicesindaco di Vigevano, Marzia Segù, che regge le sorti dell’amministrazione comunale di centrodestra in assenza del sindaco Andrea Ceffa, ancora ristretto ai domiciliari e sospeso dall’incarico dal Prefetto.

"Dopo gli incontri proficui con le segreterie politiche provinciali e cittadine – fa sapere Segù – dalla prossima settimana avvierò consultazioni ufficiali aperte a tutte le componenti presenti in Consiglio comunale che vogliano sostenere la prosecuzione del mandato. Saranno incontri singoli, faccia a faccia, coi capigruppo e i segretari. Con ciascuno di essi aprirò un dialogo sulla rappresentatività in maggioranza e sulle indicazioni che da qui a fine mandato potranno dare un contributo per l’attuazione del programma. Al termine delle consultazioni formulerò una proposta da discutere con tutte le forze interessate alla costituzione di una nuova maggioranza".

U.Z.