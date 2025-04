La tavola rotonda e poi il concertone. Festa del lavoro nel segno della sicurezza

Prima una tavola rotonda in piazza del Carmine per parlare di salute e sicurezza con Fabio Catalano, segretario Cgil Pavia; Marco Contessa, segretario generale Cisl Pavia-Lodi; il coordinatore territoriale Uil Pavia Carlo Barbieri e la dirigente scolastica di Landriano Antonietta Castelluccia.

Poi dalle 15 il concertone. “Uniti per un lavoro sicuro“ è lo slogan scelto da Cgil, Cisl, Uil per celebrare il Primo Maggio. "È necessario investire nella prevenzione – avvertono i sindacati – e nel rispetto delle norme finalizzate a un lavoro tutelato e sicuro. Serve una presa di posizione decisa da parte di imprese e istituzioni per migliorare le condizioni di lavoro e ridurre gli infortuni fino ad azzerarli."

In piazza del Carmine la Festa sarà dalle 10 alle 22,30.