La strada dello shopping perde un’altra insegna Luisa Spagnoli abbassa la cler dopo quarant’anni

Per oltre quarant’anni è stato uno dei negozi che hanno dato lustro a via del Popolo, la strada dello shopping. Ma ora le saracinesche di Luisa Spagnoli si sono abbassate per sempre. "Un ulteriore impoverimento della città – commenta il presidente di Ascom, Renato Scarano – Capiamo che sia una strategia aziendale a livello nazionale, ma così la città perde una delle sue griffe storiche dell’abbigliamento". Riferisce l’assessore al Commercio Riccardo Ghia: "Abbiamo provato a dialogare con l’azienda ma la decisione era già stata presa. Stiamo assistendo a importanti trasformazioni ma sinora il bilancio tra aperture e chiusure è in pareggio". Mentre in via del Popolo cresce l’offerta food, l’auspicio di Ghia "è che le vetrine storiche possano presto riaprire con nuovi negozi".

U.Z.