La storia del Collegio Ghislieri ricostruita nei documenti d’archivio

Nei documenti d’archivio si scoprono la storia lunga 4 secoli e i segreti del collegio Ghislieri. Dopo il lungo lavoro di inventariazione diretto da Emanuele Colombo, alunno del Ghislieri, docente di Storia economica della facoltà di scienze politiche e sociali della Cattolica, e cofinanziato dalla Regione, nel salone di San Pio del collegio dalle 15 di domani verrà allestita una mostra in occasione dell’evento Lombardia segreta. Verranno esposti documenti che illustrano le attività principali del collegio come la gestione di poderi, acque, rogge e cascine, i libri delle adunanze e delle delibere dell’amministrazione, i libri di matricola relativi agli alunni del convitto, i catasti e gli inventari, strumenti preziosissimi per orientarsi nel fitto reticolo della documentazione conservata. Si potrà vedere, eccezionalmente esposta, la pergamena relativa alla fondazione del collegio con il sigillo pendente, perfettamente conservato.