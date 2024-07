La stessa spiaggia per 40 anni: "Ci sentiamo come in famiglia"

MARZANO (Pavia)

"In questa spiaggia, che per me e mia sorella è la più bella di tutte, ritroviamo un calore e un ambiente familiare incredibile. Ci siamo sempre sentite a nostro agio, ben accolte, come in famiglia ". Parola di Luisella Lucconi, che dal 1984 ogni estate arriva dalla provincia di Pavia insieme a Margherita e cambia hotel ma sceglie sempre la stessa Spiaggia 50, quella dove le sorelle di Marzano si sentono a casa. Per la precisione la coppia scende in spiaggia ai “Bagni Cesare“, zona 50 di Riccione.

E così le Lucconi si sono meritate un premio. L’assessore comunale al Turismo Mattia Guidi le ha insignite del riconoscimento di “Ambasciatore di Riccione nel mondo”. La consegna dell’omaggio che Riccione riconosce alla lunga amicizia e all’affetto dei turisti verso la città è avvenuta lo scorso fine settimana durante un piccola festa organizzata dal bagnino Alessandro Badiali alla presenza degli altri villeggianti, italiani e stranieri. Le sorelle Lucconi vanno in vacanza a Riccione ogni estate da quarant’anni, hanno cambiato molti hotel in zona Abissinia ma non hanno mai provato una zona diversa di spiaggia, che per tutti questi anni è stata protagonista delle vacanze delle sorelle pavesi. Luisella ricorda con affetto le tre famiglie che si sono susseguite nella gestione dei “Bagni Cesare”.

"Ricordo con allegria che già all’anniversario dei venticinque anni di vacanze a Riccione lo zio di Alessandro, Sauro, aveva organizzato una piccola cerimonia di premiazione per me e mia sorella con il conferimento di una medaglia che ci appese al collo – racconta Luisella – Quest’anno il nipote Alessandro ha voluto festeggiare i nostri “primi quarant’anni“ a Riccione con questa bellissima sorpresa". Cambiano i gestori, i bagnini si passano il testimone in famiglia, ma le sorelle Lucconi non rinunceranno mai a sdraio e ombrellone della Spiaggia 50.

Ra.F.