La Sala Discover sede delle associazioni e “pensatoio” dei ragazzi

Da un lato le associazioni si occupano di "sport della mente" e dall’altra una sala assegnata all’assessorato al turismo che veniva utilizzata poco. Mettendo insieme le due esigenze, Discover, lo spazio comunale in piazza della Vittoria, si apre per favorire l’associazionismo sportivo e giovanile. In accordo tra loro, Aerel Aps ha deciso che userà lo spazio con una capienza di 50 persone il giovedì sera e per eventi spot nel fine settimana, CentoTorri scacchi tutti i martedì sera, sabato mattina e per 4 fine settimana l’anno, Bridge Regisole due pomeriggi e mattine a settimana. Le associazioni che utilizzano con regolarità la sala si sono impegnate a organizzare nel corso dell’anno almeno un’attività di utilità sociale e di interesse generale aperta alla cittadinanza. In tutti gli altri momenti, fino alle 23 lo spazio sarà a disposizione delle associazioni giovanili per iniziative o attività. "Trovare spazi per gli sport della mente – ha detto l’assessora Angela Gregorini – era un’esigenza sentita anni fa e avevamo lavorato a individuare degli spazi per i giovani. Oggi riusciamo a mettere insieme le due esigenze".

M.M.