La rete “Rescue Sos Pavia“. Tutti insieme per l’ambiente

Comune, istituti scolastici e la società civile insieme per promuovere un approccio educativo alla sostenibilità e diffondere progetti all’insegna della tutela ambientale. Il protocollo d’intesa Rescue Sos Pavia è stato firmato ieri in Comune e, per la prima volta, coinvolge le associazioni ambientaliste, a cominciare da Fridays for future. "È fondamentale che il Comune di Pavia - ha detto l’assessore all’ambiente Lorenzo Goppa - sia capofila. Le amministrazioni che hanno a cuore il tema ambientale devono giocare un ruolo da protagoniste, perché una certa politica tende a vedere gli ambientalisti come un ostacolo allo sviluppo". Le Canossiane, gli istituti comprensivi di via Scopoli e di via Acerbi, il liceo scientifico Copernico e Olivelli, il liceo Caroli, l’istituto Cardano, la scuola internazionale e l’istituto Volta hanno già aderito. "Le reti funzionano bene – ha aggiunto l’assessora all’istruzione Alessandra Fuccillo –. Vorremmo che questa diventasse strutturale". Rifiuti, riuso e riciclo, ma anche incremento della raccolta differenziata, uso responsabile del riscaldamento degli istituti pubblici, mobilità sostenibile sono alcuni dei principi sui quali lavorerà la rete. "Il progetto parla alle scuole, ma può diventare uno strumento per tutti i cittadini – ha concluso l’assessore alla partecipazione Giampaolo Anfosso – si collega ai futuri comitati di quartiere e alle assemblee per il clima".

Manuela Marziani