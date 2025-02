La Regione visita le aziende: "Qui la microelettronica è assoluta protagonista"

È partito dalla città il tour istituzionale “Lombardia protagonista. Qui puoi“, promosso dal presidente Attilio Fontana e dall’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi per proseguire, sui territori, il dialogo diretto con aziende e stakeholder finalizzato a rafforzare le filiere e gli ecosistemi economici locali, favorendo collaborazioni tra soggetti diversi. La delegazione regionale si è focalizzata sul distretto della microelettronica. "Vogliamo fare in modo che lo sviluppo avvenga attraverso filiere coordinate - ha detto il presidente Fontana - che coinvolgano aziende, centri di ricerca, università e poli di formazione, in modo che si crei un vero distretto all’interno del quale ci siano delle eccellenze specifiche territorio per territorio". In mattinata Fontana e Guidesi hanno incontrato i protagonisti del settore in un tavolo nella sala dell’Annunciata, per poi visitare il parco Gerolamo Cardano per l’innovazione, insieme all’assessore alla Famiglia Elena Lucchini. "La partenza da Pavia è giusta - ha proseguito il Governatore -. Con il lavoro congiunto di Regione, università e istituzioni il distretto della microelettronica sta diventando di grandissima rilevanza".

La città "deve diventare un punto riferimento della microelettronica non solo in Italia, ma anche a livello internazionale", ha aggiunto Guidesi, auspicando che il distretto della microelettronica sappia fare rete con le imprese del settore che si trovano in altri territori della regione. Il Parco Cardano è stato individuato da Regione e Arexpo come primo caso di studio per la sperimentazione delle zone di innovazione e sviluppo grazie a una serie di requisiti idonei, tra cui la vocazione settoriale specifica e la disponibilità di aree contigue.

Il progetto prevede lo sviluppo di un parco scientifico orientato all’innovazione tecnologica sostenibile, con un focus sulla ricerca accademica e applicata, in collaborazione con l’Università di Pavia. "Come coordinatrice dell’accordo quadro di sviluppo territoriale della provincia di Pavia - ha sottolineato l’assessore Lucchini - ho avviato il tavolo dedicato al consolidamento del trasferimento tecnologico dal mondo dell’università e della ricerca scientifica, che ha rilevato come tema emergente proprio il rilancio del distretto di microelettronica. Un obiettivo ambizioso, che sarà un volano per rendere la nostra provincia sempre più attrattiva, competitiva e coesa".

La giornata è proseguita con la visita alle aziende Marvell Technology Group e Infineon Technologies Italia e al Centro per l’impiego. Con gli imprenditori l’assessore Guidesi ha parlato anche dei costi elevati dell’energia elettrica. "Puntiamo sul nucleare perché l’autonomia energetica rappresenta un fattore cruciale per mantenere la competitività della Lombardia, ma non chiudiamo le porte ad altre opzioni future".

Il presidente della sede di Assolombarda Pavia, Tommaso Rossini, alla sua prima uscita pubblica ha puntato l’attenzione sulle filiere dove si riscontrano maggiori sofferenze. "Il contesto del commercio internazionale è in ripiegamento. Tra le aree con maggiori criticità ricordiamo quella di Vigevano, che era arrivata al miliardo di euro di giro d’affari. Tra le eccellenze ci sono i processi di economia circolare, l’uso delle fonti sostenibili di energia, l’agricoltura rigenerativa e le tecnologie all’avanguardia nel comparto life sciences".