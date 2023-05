"La Milano-Mortara Una linea dimenticata"

"Noi non siamo mai considerati". L’amaro pensiero è di Franco Aggio, presidente della MiMoAl, Associazione dei pendolari della linea ferroviaria Milano-Mortara alla notizia dell’introduzione dei treni monopiano Donizetti sulla Milano-Pavia-Stradella e Milano-Lodi-Piacenza, che si aggiungono ai due Colleoni a motore elettrico-diesel appena entrati in esercizio sulla Pavia-Codogno e sulla Cremona-Codogno nonché i nuovi Caravaggio sulla Milano-Pavia-Voghera-Alessandria. Nessun nuovo treno è invece destinato alla Milano-Mortara, che pure conta circa 18mila viaggiatori al giorno, un dato quasi in linea con l’epoca pre-Covid.

"Siamo una linea dimenticata – aggiunge Aggio – e ora il tempo delle parole dev’essere superato dai fatti: servono convogli nuovi e manutenzione adeguata". Intanto sulla tratta più utilizzata della Lomellina per l’undicesimo mese consecutivo non sono stati raggiunti gli standard di efficienza minimi fissati dalla Regione: i titolari di abbonamenti mensili e annuali potranno una volta ancora accedere al bonus.

U.Z.