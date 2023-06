La Madonna della Stella in processione lungo il Ticino

È una delle statue più preziose conservate a Pavia e venerdì sera la Madonna della Stella è stata portata in processione sul fiume. Prelevata dalla chiesa di Santa Maria in Betlem in Borgo Ticino, la statua è stata caricata su un barcè bianco e portata sul Ticino accompagnata dal movimento dolce di due rematori, mentre dietro le tipiche imbarcazioni pavesi delle diverse associazioni remiere completamente illuminate seguivano il corteo che, come da tradizione, ha percorso il fiume controcorrente. Arrivate nei pressi del ponte coperto, le barche hanno attraccato e i fedeli, guidati dal vescovo Corrado Sanguineti, hanno proseguito a piedi fino alla chiesa parrocchiale del Borgo Basso unendosi a coloro che aspettavano una benedizione sulle rive. Al culto della stella dei mari, infatti, è legata una curiosa leggenda che riporta all’epoca in cui il Ticino veniva usato per i rapporti commerciali con Venezia. Una notte al rientro a Pavia un gruppo di mercanti si accorse che era nevicato in pieno agosto. Prima della partenza da Venezia una donna con un bambino aveva chiesto un passaggio, all’arrivo era scomparsa lasciando orme nella neve. I marinai le seguirono e arrivarono fino alla chiesa di Santa Maria in Betlem dove si trovava una statua che somigliava alla donna e una stella luminosa. Da allora la statua protegge la gente di fiume e il corso d’acqua che ogni anno viene affidato alla Madonna. M.M.