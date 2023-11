La Liberatio scholarum. Vacanza per gli studenti

Con i fischietti in bocca e i mantelli colorati legati al collo, hanno aperto le porte delle aule degli istituti superiori e “liberato“ i futuri colleghi, ancora costretti sui banchi. Si è rinnovata ieri la tradizione della Liberatio scholarum, secondo la quale il primo martedì di novembre è un giorno di vacanza per gli studenti. Non imprevista, ma regalata dalla goliardia universitaria (tre gli ordini coinvolti: Supremus Ordo Papiae Chiavandi postnomato Minerva, Supremo Ordo Lacedaemoniorum Ellenicus, Ordo Clavis Universalis) che da tempo immemore offre a chi frequenta le superiori una giornata diversa. Ragazzi con feluche colorate e mantelli prima girano per le scuole e poi invitano tutti a concentrarsi in piazza della Vittoria per un momento di festa. In piazza le matricole sono state chiamate a presentarsi con il proprio numero d’iscrizione e una feluca in cartone perché non possono ancora ambire a quella vera. Con il “cappello in in mano“ le matricole hanno girato tra gli studenti delle superiori raccogliendo offerte per i più grandi, per divertirsi tutti insieme.