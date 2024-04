La giornata degli incidenti. Due gravissimi

Grave un quarantenne di Bressana Bottarone dopo lo scontro tra il suo e un altro furgone a Montebello della Battaglia, ieri pomeriggio. E ricoverato in gravissime condizioni a Niguarda lo scooterista vigevanese vittima di un incidente avvenuto ieri poco prima di mezzogiorno lungo viale Petrarca, arteria ad alto scorrimento che cinge il centro di Vigevano (nella foto). Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti della Polizia locale. Il 59enne, secondo la prima ricostruzione, procedeva sullo scooter verso viale Montegrappa quando si è scontrato con una Golf. L’impatto è stato violento, forse lo scooter è andato a collidere con lo spartitraffico e il guidatore è stato catapultato dalla parte opposta. Proprio allora dalla direzione contraria arrivava un furgoncino: inevitabile l’impatto. Da subito apparso in condizioni gravissime, lo scooterista è stato portato a Niguarda con l’elisoccorso: ha riportato traumi a testa, torace, bacino.

A Montebello invece due furgoni viaggiavano entrambi verso Pavia sulla Sp1, uno in fase di svolta a sinistra e quello dietro in fase di sorpasso, stando alla prima ricostruzione che i carabinieri della Compagnia di Voghera verificheranno. Lo schianto ha avuto conseguenze molto gravi, con un 40enne di Bressana Bottarone trasportato in ambulanza al Policlinico di Pavia con traumi multipli a torace, addome, bacino, arti inferiori e superiori. Il conducente è stato estratto dal furgone dai vigili del fuoco di Voghera, che hanno dovuto utilizzare cesoia divaricatore e pistone per liberarlo dalle lamiere contorte. L’altro ferito, un 25enne di Zinasco, ha riportato conseguenze meno gravi ed è stato portato al San Matteo in ambulanza per trauma cranico e alla schiena.

Stefano Zanette

Umberto Zanichelli