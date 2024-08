"La Fiera d’agosto? Spostiamola di sera"

Rilanciare la Fiera d’agosto con alcuni aggiustamenti. È la proposta che il gruppo civico Vigevano Prima di Tutto avanza all’Amministrazione comunale mettendo sul tavolo alcuni suggerimenti: spostarla in orario serale e abbinarla a un evento, sia di natura culturale, musicale o di costume, con l’obiettivo di accrescere l’appeal dell’appuntamento che precede il Ferragosto.

Una manifestazione che, secondo l’assessore al Commercio Riccardo Ghia, è andata in archivio con soddisfazione per la partecipazione raccolta nonostante il caldo anomalo anche in Lomellina. "Se facciamo un raffronto con le edizioni passate – è l’analisi del portavoce del gruppo civico, Piero Marco Pizzi (nella foto) – non possiamo non rilevare che la partecipazione sia sempre meno rilevante. Così abbiamo lanciato la proposta: modificarne l’orario e in qualche modo allargarne il perimetro con iniziative collaterali che rendano l’evento più appetibile, coinvolgendo magari anche un pubblico più giovane".

La proposta è già stata sottoposta ad Ascom. "Sarà necessaria la disinfestazione dell’area dalle zanzare – aggiunge Pizzi – per favorire sia gli espositori sia i visitatori che, grazie allo spostamento dell’orario in una fascia non lavorativa, potrebbero essere più numerosi. Gli eventi collaterali potrebbero essere un elemento di richiamo per i turisti che in questo modo prenderebbero contatto con una città come la nostra, il cui patrimonio culturale e artistico merita di avere la platea più ampia possibile".

U.Z.