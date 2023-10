La ex Eredi Bertè riparte dall’analisi dei rifiuti bruciati sei anni fa

I tecnici comunali hanno potuto finalmente accedere all’area della ex Eredi Berté per effettuare una campionatura dei rifiuti. L’operazione, avvenuta con la supervisione dei carabinieri forestali, è stata autorizzata dalla Procura. L’obiettivo è valutare la natura dei rifiuti presenti al momento dell’imponente incendio del 6 settembre di 6 anni fa e che non sono mai stati rimossi, capire l’entità del danno ambientale e i costi del ripristino. Quando saranno disponibili i dati, il Comune potrà presentare alla Regione la richiesta d’intervento per lo smaltimento. In un secondo tempo potrebbe rendersi necessario un carotaggio del sottosuolo per indagare un eventuale inquinamento.