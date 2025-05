La città palcoscenico dei bimbi

Da oggi la città si trasforma in un palcoscenico inclusivo per i bambini per la 16ª edizione di BambInFestival, il primo festival cittadino dedicato ai più piccoli (da 0 a 12 anni) e alle loro famiglie. Con 81 eventi, 56 spazi e il coinvolgimento di 90 enti. Primo appuntamento alle 18,30 di oggi al teatro Volta con lo spettacolo del Duo Zanapia, l’ultimo il 25 maggio alle 17,30 nei giardini del castello visconteo con la Battaglia di cuscini della Compagnia Melarancio, evento simbolico che richiama i 500 anni della Battaglia di Pavia, trasformando il ricordo di un conflitto storico in un momento di gioco e pace condivisa.