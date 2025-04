La battaglia del 1525 con gli occhi del mondo

Analizzare, con l’aiuto di autorevoli studiosi provenienti dall’Europa, dagli Usa e dall’Australia la battaglia di Pavia nei suoi diversi aspetti storici e nelle sue molteplici implicazioni artistiche e letterarie, senza dimenticare il contesto militare, strategico e geopolitico, per avere una preziosa chiave di lettura della società del tempo in tutta la sua complessità. È l’obiettivo del convegno “Pavia 1525. Una battaglia epocale in un mondo che cambia“ che si terrà dalle 9 di domani a mercoledì, promosso dall’Università e organizzato nell’ambito delle iniziative per il 500° anniversario dello scontro. Il convegno si svolgerà sia in ateneo, che in alcuni collegi universitari. Attraverso gli interventi di esperti internazionali, il convegno intende proporre una riflessione aggiornata e interdisciplinare. In onore degli ospiti internazionali ma aperto a tutti, alle 19,15 di domani nella basilica di San Teodoro, si terrà anche un concerto dei Solisti di Pavia.