Investito mentre va a scuola a piedi, trasportato al San Matteo

Se l’è cavata con conseguenze limitate, ferito in modo serio ma non in pericolo di vita, il ragazzino di 12 anni investito, ieri mattina, in viale Commercio a Vigevano, il quale stava percorrendo a piedi per andare a scuola. L’incidente è successo nel tratto della circonvallazione in prossimità della rotonda di corso Genova. Erano circa le 8 quando lo stesso automobilista coinvolto ha lanciato l’allarme, fermandosi sul posto e aspettando l’arrivo dei soccorsi sanitari, sopraggiunti in codice rosso sia con l’ambulanza che con l’auto medica per le riferite gravi condizioni del 12enne investito. Per fortuna le conseguenze dell’investimento sono state meno gravi di quanto si era temuto inizialmente e il ragazzino è stato quindi trasportato con l’ambulanza in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia. Nel frattempo, gli agenti della polizia locale di Vigevano sono intervenuti sul posto per eseguire i rilievi e avviare gli accertamenti per ricostruire la dinamica e individuare le responsabilità dell’accaduto. S.Z.