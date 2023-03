Investe una lepre scende a vedere: travolto e ucciso

È stata la donna rimasta sull’auto, badante moldava, a spiegare perché l’anziano era sceso dalla Volkswagen Polo. Senza la sua testimonianza, fornita alla Polstrada che ha eseguito i rilievi, non si sarebbe mai spiegato perchè Pietro Cassi, 82enne di Pavia, si trovava a piedi, verso le 19.30 di domenica, sulla Sp1 Bressana-Salice, nel territorio di Lungavilla, in un tratto senza case né illuminazione. L’uomo si era accorto di aver investito un animale, forse senza rendersi conto che fosse solo una lepre, ed è sceso dall’auto per controllare. Nel buio è arrivata la Ford Fiesta guidata da un 67enne di Stradella, che lo ha travolto e ucciso, indagato per omicidio stradale colposo. S.Z.