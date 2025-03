Inizia il corso della Cri: "Servono nuovi volontari"

Nuove forze da affiancare ai cittadini. Parte ufficialmente lunedì alle 21, dopo il prologo della serata introduttiva che si è svolta ieri sera, il corso per la formazione dei volontari del soccorso della Croce Rossa Italiana di Vigevano. Per gli aspiranti volontari quello in programma è un corso di primo livello, il primo passo per entrare in quella che è la più grande organizzazione umanitaria del mondo. Ai corsi possono iscriversi ragazze e ragazzi che abbiano più di 14 anni. Non si tratta di un corso orientato unicamente al primo soccorso: al contrario i partecipanti potranno dedicarsi alle differenti aree di competenza a seconda dei propri interessi e delle proprie attitudini. Ovviamente il soccorso è la prima e più importante opzione ma si potrà operare anche nell’ambito della Protezione civile, della promozione di eventi, della formazione e dell’assistenza sociale. Al termine del corso e superata la prova d’esame finale, sarà possibile avviare il percorso di approfondimento specifico sul trasporto sanitario. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi direttamente alla sede di corso Cavour 46 o presentarsi direttamente nelle serate di lunedì e venerdì della prossima settimana.

U.Z.