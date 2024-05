Ingegneri, educatori, camerieri. La carica dei 156 in cerca di lavoro

Quattordici aziende, 64 posti disponibili di cui con 24 collocamento mirato. Gli Horti borromaici ieri hanno ospitato il career day “We for job“ nella sua edizione estiva. Sono stati 1.500 i curriculum arrivati e 156 le persone preselezionate per un colloquio. "Ho avuto un infarto e la mia azienda ha chiuso la filiale di Pavia – ha detto Cristiano Colla di Chignolo Po –. Mi devo rimettere in gioco nelle categorie protette. Ho un curriculum ‘pesante’ perché ero capo filiale, ora mi adeguo". È arrivato per un posto da educatore alla cooperativa Aldia, invece Lorenzo Campili di San Martino Siccomario: "Mi piace lavorare con i bambini con disabilità". Pure Francesco Marigioli di Lungavilla spera di trovare un posto subito dopo la laurea magistrale che conseguirà a luglio: "Sono un ingegnere informatico e nel mio settore le aziende cercano figure molto specifiche con una specializzazione su quel tipo di argomento o busisness dell’azienda. Dopo la laurea triennale a Pavia dove ho ricevuto una buona preparazione generale poi mi sono trasferito al Politecnico di Milano. Agli Horti ho trovato realtà di spicco e ho sostenuto 3 colloqui e, parlando è anche saltata fuori un’altra posizione, che calzerebbe perfettamente per me". Ma c’è chi arriva dalla provincia di Milano per trovare lavoro a Pavia.

"L’hotel ha chiuso – ha confessato una ragazza – cerco un nuovo impiego che mi dia una tranquillità economica e soddisfazioni". Nell’analisi della domanda di lavoro e di competenze nella provincia di Pavia, realizzata dal Centro Studi Assolombarda spicanno oltre 30mila offerte di impiego (oltre 13mila a Pavia, 3.500 a Vigevano, 2.300 a Voghera e 1.300 a Stradella), ma non si trovano tecnici, operai, specialisti in ingegneria. Dalle agli imprenditori, emerge che nel corso del 2023 il 50,7% dei candidati è risultato di difficile reperimento, una percentuale significativamente superiore alla media lombarda e italiana, che si attesta al 45% in entrambi i contesti. L’indagine Excelsior rileva che a Pavia le maggiori difficoltà di reperimento riguardano i profili operai (61,7%) e tecnici (61,6% dei candidati risultano introvabili). Anche il 55,7% dei candidati manager e specialisti è difficile da trovare, con una criticità particolare per i ruoli di medico (oltre l’84%) e di ingegnere (54%). "Quest’anno ci siamo ampliati – ha concluso Elisabetta Pozzi, dirigente del settore affari istituzionali e servizi per impiego della Provincia di Pavia –. Avremo altri career day e in altre location".