Si schianta in curva con lo scooter, Roberto Mineo muore a 59 anni

Uno scooter sbanda all’improvviso. Il centauro cade sull’asfalto. I soccorritori lo troveranno poco dopo in arresto cardiaco: inutili i tentativi di rianimarlo. Roberto Mineo, cinquantanovenne residente a Milano, è morto ieri pomeriggio sulla Sp9, al confine tra le province di Pavia e Lodi, nel territorio comunale di Torrevecchia Pia. Ancora da capire cosa ci sia all’origine del tragico incidente: un malore? Una distrazione fatale? Altro? Il cinquantanovenne era in sella al suo scooter quando, poco prima delle 15, ha perso il controllo mentre affrontava una curva nel tratto di Provinciale tra le località Cascina Bianca e Spirago. L’uomo avrebbe fatto tutto da solo: non risulta il coinvolgimento di altri mezzi. Questa la prima ricostruzione della dinamica a cura dei carabinieri della Compagnia di Pavia, intervenuti sul posto per i rilievi.

Tra le possibili cause della perdita di controllo e della conseguente caduta, un malore o un improvviso ostacolo, ma anche una banale distrazione o la velocità. In ogni caso una caduta che ha avuto conseguenze troppo gravi, con l’impatto sull’asfalto che ha lasciato privo di sensi il cinquantanovenne, morto nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. La gravità della caduta riferita da altri automobilisti in transito che hanno lanciato la richiesta di soccorso ha fatto arrivare sul posto non solo l’auto medica e l’ambulanza ma anche l’elisoccorso da Bergamo. Tutti mezzi arrivati in codice rosso, rientrati senza alcun ferito da soccorrere perché Mineo non ha avuto scampo.

Lo scorso 2 giugno anche Roberto Catena, milanese di 23 anni, morì a causa di un incidente mentre era in sella alla sua Kawasaki, in gita sulle colline di Broni, in provincia di Pavia insieme ad altri tre amici. Nel suo caso, c’era stato uno schianto violentissimo: sua moto era stata presa in pieno da una Mini di colore nero che viaggiava sulla stessa strada arrivando dalla direzione opposta. Anche per il ventitreenne non c’è stato nulla da fare.