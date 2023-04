Torrevecchia Pia, incidente con lo scooter: 59enne perde il controllo, cade e muore

Torrevecchia Pia (Pavia), 2 aprile 2023 - Ha perso il controllo del suo scooter, cadendo e uscendo di strada. Un uomo di 59 anni è morto poco prima delle 15 di oggi, domenica 2 aprile, sulla strada Provinciale 9, nel territorio del comune di Torrevecchia Pia, nel tratto fra le località Cascina Bianca e Spirago.

Attivati i soccorsi da altri automobilisti in transito, dalla centrale operativa Areu sono stati inviati sul posto più mezzi, con anche l'elisoccorso partito da Bergamo, oltre all'ambulanza della Croce Bianca di Landriano e all'auto medica da Lodi. Anche i vigili del fuoco arrivati sul posto dell'incidente sono quelli di Lodi, in territorio al confine tra le due province.

Purtroppo per l'uomo caduto dallo scooter non c'è stato nulla da fare ed è stato constatato il decesso sul posto. La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Pavia, intervenuti per i rilievi del caso, anche se si sarebbe trattato di un incidente autonomo, senza altri mezzi coinvolti. Una perdita di controllo del mezzo con caduta le cui cause restano al momento ignote, non potendo escludere neppure un malore alla guida o un improvviso ostacolo o solo una distrazione o velocità elevata, considerando anche che è successo in corrispondenza di una curva.