Incidente nell’azienda. Operaio perde tre dita

Non rischia la vita, ma ha subìto gravi conseguenze permanenti. Un operaio di 32 anni ha infatti perso tre dita della mano destra per un infortunio sul lavoro. Erano da poco passate le 5 di ieri quando i soccorsi sanitari di Areu sono stati chiamati a intervenire allo stabilimento Xilopan a Cicognola, in località San Giuseppe. La ditta produce pannelli truciolari e l’operaio era al lavoro con una macchina utensile. La dinamica e le cause del grave incidente sono in fase d’accertamento da parte delle autorità competenti, anche per individuare eventuali responsabilità. Il ferito è stato trasportato con l’elisoccorso al Policlinico San Matteo di Pavia, non in pericolo di vita ma con l’amputazione delle tre dita che non è risultata rimediabile neppure con intervento chirurgico. S.Z.