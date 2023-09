Incidente nel cantiere stradale. Travolto da tir in manovra sulla A7. Ore d’apprensione per un operaio

È stato trasportato con l’ambulanza in codice rosso, ricoverato al San Matteo di Pavia per gravi traumi ad addome e bacino, ma non sarebbe in pericolo di vita. Un operaio di 42 anni era al lavoro nel cantiere stradale sulla A7 Milano-Genova, nelle vicinanze del casello di Gropello Cairoli, quando è stato travolto da un camion in manovra. Il grave incidente sul lavoro è successo ieri poco prima delle 9.30 e se già lo stesso cantiere e un tamponamento tra camion avevano non poco congestionato la viabilità, per i soccorsi all’operaio gravemente ferito è stato momentaneamente chiuso il transito sull’A7 in direzione Milano, con uscita obbligatoria a Casei Gerola, mentre s’erano formate code fino a 8 chilometri. La ricostruzione dell’accaduto è ancora al vaglio delle autorità competenti. I soccorsi sanitari di Areu hanno inviato sul posto sia l’ambulanza che l’auto medica con il rianimatore a bordo, per la dinamica riferita dell’operaio nel cantiere stradale "parzialmente investito da mezzo pesante in movimentazione".

Il 42enne è stato trasportato e ricoverato al San Matteo, in condizioni molto gravi ma per fortuna non valutato in imminente pericolo di vita. Nel frattempo la viabilità, non solo autostradale, è stata congestionata per diverse ore. Già verso le 7.30 si stavano registrando rallentamenti per il restringimento della carreggiata, per il cantiere nel quale s’è poi verificato l’infortunio sul lavoro, e circa un’ora dopo, verso le 8.30, un tamponamento fra mezzi pesanti, senza feriti, aveva bloccato la circolazione, poi andata in tilt anche sulla viabilità ordinaria con la chiusura della tratta autostradale.