Incidente nel Pavese, monopattino travolto da un furgone: l’urto violentissimo e il vetro sfondato

Pavia – Scontro tra un furgone e un monopattino, con conseguenze gravissime. Un uomo di 60 anni, conducente del monopattino, è stato trovato dai soccorritori in arresto cardiocircolatorio, a lungo rianimato sul posto e poi trasportato con l'ambulanza in codice rosso, ancora con le manovre di rianimazione in corso, al Policlinico San Matteo di Pavia.

Il violento schianto

L'incidente è successo a Copiano sulla Strada Provinciale 9, che porta a Vistarino. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polstrada, con gli accertamenti ancora in corso per ricostruire la dinamica e individuare le responsabilità. Il monopattino è rimasto incastrato sotto il furgone, che si mostra con il vetro sfondato, probabilmente effetto dell'urto del conducente del monopattino sbalzato contro il parabrezza anteriore del mezzo.

Gli altri feriti

Oltre al 60enne conducente del monopattino, è rimasto coinvolto nel sinistro anche il 37enne che era alla guida del furgone, che ha riportato un lieve trauma agli arti superiori, trasportato con l'ambulanza in codice verde all'ospedale di Lodi. Coinvolti nell'incidente anche due passeggeri che si trovavano a bordo del furgone al momento dell'impatto, valutati sul posto senza che per loro fosse ritenuto necessario il trasporto con l'ambulanza in ospedale.

Incidenti in monopattino

Negli ultimi anni sono aumentati sensibilmente gli incidente che hanno coinvolto i monopattini in Lombardia. Nel 2022 le vittime del mezzo a due ruote sono aumentate del 78 per cento rispetto all’anno precedente, per un totale di 16 decessi. Quattro di essi sono concentrati nella provincia di Milano. Complessivamente, il numero degli incidenti che hanno coinvolto monopattini o altri mezzi della micromobilità elettrica sono stati 1.347 in tutta la Lombardia.