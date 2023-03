Incidente a Magherno, semaforo distrutto. Giallo sulla fuga degli occupanti

Un semaforo distrutto da un'auto

Magherno, 19 marzo 2023 - Semaforo distrutto da un'auto, apparentemente abbandonata dalle persone a bordo, che sembravano essere fuggite, ma poi il proprietario è tornato sul posto per il recupero del mezzo ed è stato così fermato dai carabinieri per il verbale di danneggiamento.

E' successo ieri, ieri a Magherno, lungo la Sp9. L'incidente è stato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale e subito segnalato dal sindaco ai carabinieri, per la presunta fuga degli occupanti del mezzo abbandonato dopo l'impatto che ha distrutto il semaforo e danneggiato seriamente anche la stessa automobile. La pattuglia dei carabinieri arrivata sul posto per verificare la situazione ha infatti trovato l'auto, una Dacia Duster, ma anche il proprietario, in attesa del carroattrezzi per il recupero del mezzo.

L'incidente è stato quindi regolarmente messo a verbale dai militari e il Comune si potrà rivalere sul proprietario dell'auto per i costi di manutenzione causati dal danno provocato dall'incidente stradale. Anche se resta il giallo della presunta fuga delle persone a bordo al momento dell'impatto contro il semaforo, evidentemente rimaste illese.