Pavia, investita mentre attraversa a piedi il Lungoticino: 55enne in ospedale. Traffico in tilt

Pavia, 10 giugno 2024 - Una donna investita sul Lungoticino, con traffico in tilt per i soccorsi con la contemporanea chiusura del ponte Coperto per lavori. Poco prima delle 9.30 di oggi, lunedì 10 giugno, una donna di 55 anni è stata investita mentre stava attraversando a piedi il Lungoticino Sforza, all'altezza della Battellieri Colombo.

Sul posto sono arrivati in codice rosso i mezzi di soccorso inviati dalla centrale operativa di Areu, sia con l'ambulanza della Croce Rossa che con l'auto medica con il rianimatore a bordo, per le riferite gravi condizioni della vittima dell'investimento. La donna ha in effetti riportato conseguenze serie, ma non sarebbe per fortuna in pericolo di vita, trasportata in ospedale con l'ambulanza in codice giallo.

La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio della polizia Locale di Pavia, intervenuta per i rilievi. L'incidente e i mezzi di soccorso sulla carreggiata hanno avuto inevitabili ripercussioni sul traffico, con la viabilità pavese andata completamente in tilt con lunghe code da una parte già dal rondò di Porta Garibaldi, dall'altra fino al ponte della Libertà, anche per la contemporanea chiusura del ponte Coperto per lavori stradali iniziati proprio nella mattinata odierna.