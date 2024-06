Incidente a Pavia, ubriaco alla guida si schianta contro due auto parcheggiate in viale Campari

Pavia, 2 giugno 2024 - E' andato a schiantarsi contro due auto parcheggiate, facendo danni notevoli a entrambi i veicoli, oltre che al suo. Un uomo di 50 anni, all'arrivo sul posto dei carabinieri intervenuti per l'incidente, è parso in evidente stato di alterazione psicofisica, con tutta probabilità dovuto all'abuso di alcol, anche se gli accertamenti sono ancora in corso per stabilire le sue condizioni alla guida. Non ci sono comunque stati per fortuna feriti nell'incidente successo verso le 4 di oggi, domenica 2 giugno, in viale Campari a Pavia. Uno schianto autonomo, con la Volvo guidata dal 50enne che, probabilmente dopo una sbandata e la perdita di controllo del mezzo da parte dell'automobilista, ha finito la sua corsa contro altre due auto, una Ford Ka e un Citroen Berlingo, che erano regolarmente parcheggiate lungo il viale che collega il centro del capoluogo pavese e la periferia Nord-Est della città. Le cause del sinistro sono formalmente ancora in corso di accertamento, con i rilievi eseguiti sul posto dai militari, che hanno comunque preventivamente ritirato la patente all'automobilista, in attesa degli eventuali provvedimenti che saranno presi all'esito degli accertamenti.

Una nottata a elevato tasso alcolico, non solo in città ma anche in provincia, a giudicare dai ben 6 interventi di Areu per soccorrere persone con intossicazione etilica o malori pare legati all'abuso di alcol: un 19enne verso le 3 e mezza a Broni, un 23enne poco prima delle 2 sul Lungoticino a Pavia, un 49enne poco prima dell'una alla stazione ferroviaria di Mortara, un 50enne verso mezzanotte in via Riberia a Vigevano, un 45enne poco dopo le 22 vicino al cimitero di Landriano e un 60enne nel piazzale della stazione ferroviaria di Pavia verso le 19.30 di ieri, sabato 1 giugno.