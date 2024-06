Incidente a Lomello, auto finisce fuori strada: donna di 38 anni in gravi condizioni

Lomello (Pavia), 8 giugno 2024 - E' stata trovata priva di conoscenza, intubata sul posto e stabilizzata per il trasporto con l'elisoccorso al Policlinico San Matteo di Pavia. Una donna di 38 anni di Lomello ha riportato gravi conseguenze in un incidente stradale successo poco prima delle 11 di oggi, sabato 8 giugno, sulla Sp211 a Lomello.

I soccorsi sono stati attivati in codice rosso con due ambulanze, auto medica e anche l'elicottero fatto alzare in volo da Milano e poi atterrato all'elisuperficie dell'ospedale pavese. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri, della Compagnia di Voghera, insieme anche ai vigili del fuoco di Pavia.

In base alla prima ricostruzione dell'accaduto, anche se la dinamica è ancora in fase di accertamento, si sarebbe trattato di un'uscita di strada autonoma, senza altri mezzi coinvolti. La donna al volante della sua Opel Astra avrebbe perso il controllo del mezzo finendo appunto fuori strada. Al momento ignote le cause, senza poter escludere anche un malore alla guida, che dovrà essere accertato con gli esami clinici in ospedale. Le conseguenze per la 38enne sono state comunque gravi, anche se per ora non è ancora chiaro se per i trami riportati nell'uscita di strada o invece più che altro per il malore che potrebbe averla colpita mentre era al volante.