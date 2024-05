Pavia, incidente sul lavoro: operaio 35enne soccorso alla Riso Scotti

Pavia, 20 maggio 2024 - Incidente sul lavoro alla Riso Scotti. Nello stabilimento in via Angelo Scotti a Pavia, poco dopo le 10 di oggi, lunedì 20 maggio, sono intervenuti i soccorsi sanitari di Areu, con un'ambulanza della Croce Rossa di Pavia e l'auto medica con il rianimatore a bordo, insieme anche a vigili del fuoco, polizia e ispettori di Ats Pavia per la competenza per gli infortuni sul lavoro.

L'operaio, 35enne, è stato poi trasportato con l'ambulanza in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia, non in pericolo di vita. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento. Dalla prima ricostruzione, sembrerebbe che l'operaio sia caduto, per cause ancora in corso di accertamento, in una fossa sotterranea, precipitando per circa 5 metri di altezza, tanto che per recuperarlo i vigili del fuoco si sono dovuti calare dall'alto con le imbracature e poi imbracare a sua volta il ferito per poterlo estrarre in totale sicurezza e consegnarlo ai sanitari per le cure.

Nonostante le ferite riportate nella caduta, l'operaio era comunque cosciente, non aveva perso i sensi, ed è stato poi portato in ospedale per essere sottoposto agli esami diagnostici per accertare la gravità della conseguenze riportate.