Lacchiarella, infortunio sul lavoro: operaio cade da un’impalcatura

Lacchiarella (Milano) – Ancora un grave infortuno sul lavoro. E’ accaduto in un cantiere edile di Lacchiarella, hinterland sud di Milano, dove questa mattina – lunedì 20 maggio – alle 9 un operaio è caduto da un’impalcatura.

L’uomo, 42 anni, è precipitato da un’altezza di circa due metri picchiando la schiena. Scattato l’allarme, sono intervenuti i soccorritori di Areu con elisoccorso, automedica e ambulanza che hanno trasportato l’operaio in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

Nell’area di cantiere, in via Milite Ignoto, sono intervenute anche le forze dell’ordine e i funzionari di Ats per i rilievi e le ispezioni del caso.