Incidente a Landriano, motociclista sbalzato nel canale: Cristian Delia morto sul colpo a 35 anni

Landriano (Pavia), 11 luglio 2024 - È stato sbalzato dalla sella della moto ed è finito prima contro il guard rail e poi nell'acqua del canale d'irrigazione che scorre parallelo alla strada. È morto sul colpo il motociclista coinvolto nell'incidente avvenuto poco dopo le 14 di oggi, giovedì 11 giugno, sulla ex-Statale 412 della Val Tidone, nel tratto tra Landriano e Torrevecchia Pia. Cristian Delia aveva 36 anni, originario di Polistena (in provincia di Reggio Calabria), residente a Torrevecchia Pia.

La dinamica dell'accaduto è al vaglio della Polstrada di Pavia, intervenuta sul posto per i rilievi, ma in base alla prima ricostruzione sia la Honda Hornet del 36enne che la Seat Ateca coinvolta nel sinistro, guidata da un 65enne, stavano procedendo nella medesima direzione di marcia. L'automobilista avrebbe iniziato un sorpasso, con condizioni di traffico molto sostenuto, mentre alle sue spalle arrivava la moto, pure in fase di sorpasso, che s'è scontrata quindi con l'autovettura.

Il 65enne non ha riportato traumi evidenti, ma è stato comunque trasportato in stato di choc all'ospedale di Melegnano con l'ambulanza in codice verde. In codice rosso sono invece arrivati sul posto i mezzi di soccorso inviati da Areu, con anche l'elisoccorso fatto decollare da Milano. Purtroppo per il 36enne non c'è stato però nulla da fare e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul posto. Oltre al sequestro dei mezzi, la Procura ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima. Per l'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per il recupero dei mezzi e la messa in sicurezza del tratto stradale.