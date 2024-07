Tragico incidente ad Arena Po, 52enne cade con lo scooter e muore

Arena Po (Pavia), 19 luglio 2024 – Ha perso la vita questa mattina all’alba un motociclista di origini romene. L’incidente è avvenuto prima delle 6 sulla strada statale Padana inferiore, in località Salerno. In sella a uno scooter Piaggio 125 l’uomo, residente a Rivanazzano si stava dirigendo verso Castel San Giovanni quando ha perso il controllo della moto ed è caduto sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi, la polizia stradale e anche un’ambulanza e l’automedica del 118, ma per Ilie Dragos Spunei, che a breve avrebbe compiuto 53 anni, non c’è stato nulla da fare, hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Al momento i carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente, ma pare che sulla strada alle 5,43 non ci fossero altre auto in transito e che lo scooterista sia caduto da solo dalla moto, forse a causa di un improvviso malore.