Incidente a Longhena, si ribalta con l’auto: gravissima una donna

Longhena (Brescia), 18 luglio 2024 – Perde il controllo dell'auto, la macchina si ribalta e lei è ricoverata in gravissime condizioni. Incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 luglio, in provincia di Brescia, stavolta in territorio di Longhena.

La persona coinvolta è una donna di settant'anni, che era al volante di un'utilitaria. Stando alle prime, sommarie informazioni, l'automobilista procedeva lungo via XXIV maggio nel paese della Bassa quando per motivi in corso di accertamento - potrebbe essersi trattato di un malore - all'altezza del civico 40 è uscita di strada. Avrebbe fatto tutto da sola, non risultano al momento altri mezzi coinvolti.

Sul posto la centrale di Prima emergenza Areu ha inviato l'elisoccorso, intervenuto insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Verolanuova. La 70enne si trova ora ricoverata in ospedale e lotta tra la vita e la morte.