Vigevano, incendio alla Ilga. Il sindaco: “Vietato consumare frutta e verdura appena raccolte”

Vigevano, 7 maggio 2023 - Precauzionalmente vietato consumare prodotti ortofrutticoli freschi raccolti nei terreni di Vigevano. Dopo l’ultimo sopralluogo effettuato questa mattina e un confronto con i responsabili di Ats e Arpa, il sindaco di Vigevano Andrea Ceffa ha modificato l’ordinanza emessa ieri in seguito all’incendio che si è verificato alla Ilga, una fabbrica di gomma. In attesa dei resultati definitivi di Arpa Lombardia ora non è più obbligatorio tenere le finestre chiuse e indossare la mascherina nel caso si debba uscire, ma è meglio non mangiare i prodotti dell’orto.

È rimasta ancora in vigore, poi, la chiusura dell’area nel raggio di 200 metri per motivi precauzionali e per consentire le operazioni di soccorso. Anche oggi, infatti, i pompieri hanno lavorato per spegnere gli ultimi focolai. E sulle cause che hanno scatenato l’incendio, è stata aperta un’inchiesta.

L’incendio

Le fiamme sono divampate ieri pomeriggio sviluppato nel pomeriggio di oggi nell’azienda con sede in via Commercio, alla periferia della città, tra quelle storiche di Vigevano, che produce gomma per suole e che è stata fondata 70 anni fa. Dopo quasi 24 ore, da questa mattina l’incendio è sotto controllo. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte, arrivando ad impiegare in contemporanea dodici squadre, arrivate anche da altre province come Milano, Lodi e Bergamo. Al momento ne sono al lavoro ancora sei, da Vigevano, Pavia, Garlasco, Mortara e Robbio. Le fiamme hanno distrutto i magazzini in cui era stoccata la gomma, risparmiando invece i reparti produttivi. Si attendono i risultati dei rilievi delle centraline mobili attivate sul posto dall'Arpa: l'enorme nube di fumo nero ieri ha preoccupato molto la popolazione. La causa del rogo sembra un corto circuito.