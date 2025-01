Incendio di notte all’hotel Ducale. Clienti evacuati, un intossicato

VIGEVANO (Pavia)Le conseguenze e i danni sono stati per fortuna meno gravi di quanto si fosse temuto inizialmente. Pur essendo divampato in piena notte, l’incendio all’Hotel Ducale, in via Gian Giacomo Trivulzio, non ha provocato vittime, come può tragicamente accadere quando le persone vengono colte dalle fiamme e dal fumo nel sonno e non riescono a uscire e ad allontanarsi in tempo. In questo caso l’allarme antincendio è scattato tempestivamente e, nonostante l’orario notturno, poco prima delle 2.30 di ieri, tutte le 20 persone che si trovavano nell’hotel sono state evacuate con la massima rapidità, seguendo le procedure per simili situazioni di emergenza. Solo una persona è risultata intossicata dal fumo respirato, sulle 4 che in totale sono state valutate in loco dai soccorsi sanitari di Areu, giunti sul posto in codice rosso sia con l’automedica, con il rianimatore a bordo, che con due ambulanze, delle Croci Rossa e Azzurra di Vigevano. I quattro coinvolti, una donna 45enne e tre uomini di 44, 35 e 27 anni, non hanno riportato conseguenze gravi e le due ambulanze sono rientrate in codice verde al Civile di Vigevano.

Nel frattempo i vigili del fuoco erano intervenuti con ben sei mezzi, dal comando provinciale di Pavia, dal distaccamento di Vigevano e da quello dei volontari di Mortara. L’intervento per lo spegnimento e poi la messa in sicurezza si è concluso solo quando ormai era già mattina. Risolta l’emergenza, sono iniziati gli accertamenti per individuare le cause del rogo: in base alla prima sommaria ricostruzione, sarebbero di natura accidentale e non dolosa, con le fiamme scaturite da una camera. Anche i danni, ancora da valutare, sarebbero relativamente limitati. I problemi sono stati principalmente causati dal fumo. Sul posto è intervenuta la polizia.