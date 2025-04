In via Porta di Giove il nuovo senso unico cambia già direzione

Il senso unico è già stato modificato, prima ancora di entrare in vigore. Fa discutere la decisione dell’Amministrazione comunale di Mortara che, a qualche settimana dall’introduzione del senso unico nell’ultimo tratto di via Porta di Giove che entrerà in vigore il 1° maggio, ha deciso di invertirne la direzione: i veicoli lo potranno percorrere in ingresso verso il centro e non in direzione contraria. Un provvedimento firmato dal sindaco Ettore Gerosa (nella foto) ha modificato l’ordinanza del 27 febbraio, che ha istituito il senso unico: il tratto di via Porta di Giove tra via Cairoli e vicolo Romussi, dove la strada si restringe in modo più evidente, potrà essere percorso solo in quella direzione.

Prima della sua introduzione dovrà essere ovviamente apposta la necessaria segnaletica, non ancora installata. Per il momento restano invece invariati gli altri due interventi viabilistici, sempre previsti per l’inizio di maggio: via Troncone diventerà senso unico, percorribile solo in direzione di via Fagnani; un altro senso unico verrà istituito in Contrada San Giovanni, dove la strada sarà percorribile solo in direzione di via Goia. Diventerà vietata la sosta su entrambi i sensi di marcia.

Umberto Zanichelli