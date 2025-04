Minacciato con un coltello, ha dovuto consegnare l’incasso della sua tabaccheria ai rapinatori, fuggiti con un bottino di circa mille euro. Due i malviventi entrati in azione in via Umberto I sabato, verso le 17, a Silvano Pietra (Pavia), con i volti coperti da mascherine, probabilmente italiani. Forse avevano un complice fuori dall’esercizio. I carabinieri hanno avviato le indagini.