In stazione tornerà un presidio della Polfer. Rfi concederà gli spazi e fornirà tutti gli arredi Il prefetto di Pavia annuncia il ritorno del presidio della Polfer alla stazione di Mortara, per assicurare maggiore controllo e sicurezza in vista del raddoppio della linea ferroviaria. Rfi fornisce spazi e arredi, mentre il piano "Stazioni sicure" prevede un sistema di videosorveglianza.